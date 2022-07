PRIMA PAGINA - Bomba del CdS: "Meret in fuga, Napoli su Kepa"

"Il numero uno azzuro sta pensando al divorzio: è nel mirino dell'Empoli. Lo spagnolo è un esubero del Chelsea".

"Meret in fuga, Napoli su Kepa", apre con una bomba di mercato il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi. "Esplode un caso portieri. Il numero uno azzuro sta pensando al divorzio: è nel mirino dell'Empoli. Lo spagnolo è un esubero del Chelsea". A centro pagina spazio alla trattativa tra Dybala e l'Inter: "Dybala-Inter, la via è stretta. Milan e Roma in agguato". In taglio alto il caso Zaniolo, col calciatore che pretende chiarezza dal club: "Zaniolo-Roma alta tensione".