PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Callejon verso il Valencia, via anche Allan e Lozano"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania, apre in prima pagina con la questione calendario ed emergenza Coronavirus. Ampio spazio anche alla situazione in casa Napoli, con il rinnovo di Mertens che non sarebbe il solo pronto ad arrivare: ad accodarsi dovrebbe essere, infatti, anche Zielinski. Capitolo cessioni: andrà via Callejon verso il Valencia, ed anche Allan e Lozano che sarebbero obiettivi di Carlo Ancelotti.