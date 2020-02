PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Koulibaly è un caso, ADL non lo cede per meno di 100 mln"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania, apre in prima pagina con il Napoli e quello che sarebbe diventato un vero e proprio caso, ovvero il futuro di Koulibaly: De Laurentiis - si legge - non lo cederà per meno di 100 mln, ed in Francia sono ormai tutti convinti che il difensore azzurro il prossimo anno vestirà la maglia del Psg.