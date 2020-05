PRIMA PAGINA - CdS Campania: "'Resta con noi', i messaggi dei tifosi per Mertens"

La prima pagina di oggi de Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania, apre dando spazio anche al Napoli ed il compleanno di Mertens, al quale sono arrivati tanti messaggi anche da parte dei tifosi azzurri che lo hanno invitato a restare ancora all'ombra del Vesuvio. Spazio poi ai test effettuati in casa partenopea come prevenzione per il Coronavirus: tutti negativi, in attesa del riscontro definitivo da parte del secondo tampone.