PRIMA PAGINA - CdS: "Higuain apre la fuga dalla Juve"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la l'emergenza Coronavirus, e i giocatori della Juventus che avrebbero violato la quarantena per raggiungere le proprie famiglie: Higuain ha fatto da apripista ed è tornato in Argentina, allo stesso modo anche Khedira e Pjanic hanno raggiunto le proprie famiglie. Spazio poi alla ripresa degli allenamenti, con Lotito che sarebbe pronto a sfidare tutti e far ricominciare i lavori in casa Lazio già da lunedì.