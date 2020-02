PRIMA PAGINA - CdS: "Juve brutta e deludente sconfitta a Lione"

"Juve brutta e deludente sconfitta a Lione" si legge in prima pagina sull'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il quotidiano definisce grigia la squadra di Sarri che ora in vista del ritorno avrà bisogno di un'impresa per superare il turno. Male tutti, anche Ronaldo, in primo piano il suo volto sconsolato al termine della partita.