PRIMA PAGINA - CdS: "Juve, Kulusevski subito: Sarri lo vuole a gennaio"

"Juve, Kulusevski subito: Sarri lo vuole a gennaio" si legge in prima pagina sull'edizione odierna del Corriere dello Sport. Oggi le visite mediche del talento di proprietà dell'Atalanta che la Juve ha bloccato per l'estate ma che l'allenatore toscano vorrebbe subito. Il Milan, intanto, si appresta ad accogliere Ibrahimovic. Domani lo sbarco in città e la presentazione dello svedese per un grande ritorno.