PRIMA PAGINA - CdS: "Merkel si, ora tocca a noi"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la ripresa del calcio ed il primo passo effettuato dalla Germania, con la Merkel che ha dato il via libera per la ripresa della Bundesliga dal 15 maggio. Spazio, quindi, all'Italia che dovrà decidere le sorti del proprio destino, oggi il vertice tra la Figc e gli scienziati.