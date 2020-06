PRIMA PAGINA - CdS: "Mertens fa paura al Napoli, rischia di saltare l'Inter"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina dando spazio alla ripresa del calcio, con Juve-Milan che di fatto dà il fischio di inizio al ritorno in campo. Spazio anche al Napoli in taglio basso, con Mertens che mette paura alla squadra azzurra: il belga potrebbe saltare il match contro l'Inter per un malanno muscolare.