PRIMA PAGINA - CdS: "Si al protocollo, via agli allenamenti. Il 13 giugno si gioca"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il calcio ovviamente condizionato dall'emergenza Coronavirus. Dibattito che va ormai avanti da giorni, con la ripresa della Serie A e le misure che si stanno studiando per permettere il restart: il protocollo è stato approvato dal Governo, dunque c'è il via libera per gli allenamenti collettivo, e la data indicata per il ritorno in campo sarebbe il 13 giugno.