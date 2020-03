PRIMA PAGINA - CdS: "Tra calcio e Sky si profila un braccio di ferro"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima, ovviamente, con l'emergenza Coronavirus: ovviamente al centro del problema quelli che saranno i rapporti tra gli organi del calcio e le emittenti televisive, in particolare Sky, con la quale si prepara un vero e proprio braccio di ferro. Poi l'allarme dei medici sportivi ed il dubbio sul fatto che potrebbe servire una nuova idoneità in futuro: il Coronavirus potrebbe lasciare anche segni permanenti.