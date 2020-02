PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Che notte! Messi a casa di Diego"

"Che notte! Messi a casa di Diego" si legge in prima pagina sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Di spalla c'è Leo e sulla destra Ibra, mentre al centro si parla della Juve con Agnelli che dopo la sua intervista a Radio 24 ha lasciato intendere che in futuro i bianconeri potrebbero pensare anche a Guardiola. In alto: Juve-Inter, porte chiuse. Più di mezza Serie A in quarantena: sei partite senza pubblico.