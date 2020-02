PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Conte stop, Ringhio star. Fabian non perdona"

"Conte stop, Ringhio star" si legge in prima pagina sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dopo la vittoria del Napoli contro l'Inter nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. "Lukaku e Lautaro perdonano, Fabian no" scrive il quotidiano, che poi aggiunge: "Nerazzurri stanchi dopo il derby". Alla squadra di Conte non riesce un'altra rimonta dopo quella contro il Milan: da 0-2 a 4-2. Stavolta festeggia il Napoli che riscatta il ko col Lecce.