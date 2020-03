PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Finalmente domenica! Tre turni a porte chiuse"

"Finalmente domenica! Tre turni a porte chiuse" si legge in prima pagina sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. In attesa del comunicato ufficiale della Lega, pronto il calendario per il prossimo weekend. Si torna così in campo e si è finalmente trovato un punto d'incontro. In alto si parla di Milan, di problemi societari e di quello che potrebbe essere il futuro di Ibrahimovic. Di spalla tutti i provvedimenti del governo per il coronavirus come le scuole chiuse fino al prossimo 15 marzo.