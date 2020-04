PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Icardi, Perisic e Nainggolan possono tornare all'Inter"

"Icardi, Perisic e Nainggolan possono tornare all'Inter" si legge in prima pagina sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. L'emergenza Covid-19 e la necessità di ridurre le spese nel mondo del calcio potrebbero costringere il club nerazzurro a valutare l'ipotesi di riaccogliere in rosa i tre ex calciatori piuttosto che acquistarne altri con investimenti oggi da evitare. In primo piano anche il futuro del calcio italiano che resta sospeso.