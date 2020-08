PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Immobile record, il Napoli cala il tris. Lite Ringhio-Inzaghi"

La Lazio termina il campionato con un k.o. al San Paolo, contro un Napoli in versione Champions, ma può sorridere comunque per Ciro Immobile: capocannoniere della Serie A, vincitore della Scarpa d'Oro e record-man insieme a Higuain per reti in un solo campionato di Serie A (36). La Gazzetta dello Sport in prima pagina titola così: "Immobile record, 36 gol come Higuain. Il Napoli cala il tris. Lite Ringhio-Inzaghi".