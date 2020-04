PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Inter, bomber a costo zero: ora risale Mertens"

"Inter, bomber a costo zero: ora risale Mertens" si legge in prima pagina sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Oltre a Giroud torna di moda il belga del Napoli che non ha ancora rinnovato. In alto la situazione legata al futuro del calcio, in primo piano Sarri e l'idea Bernardeschi punta qualora ci fossero problemi alla ripartenza con Higuain e Dybala.