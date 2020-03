PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Mertens rinnova e resta fino al 2022!"

"Mertens, il rinnovo è servito". Così scrive in prima pagina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che parla del belga ormai prossimo a trovare l'intesa con il Napoli per rimanere in azzurro fino al 2022.

Si parla anche del caos calendari. La Serie A dopo una domenica di veleni, con attacchi da tutte le parti verso la Lega e le sue decisioni, prova a ripartire. E lo fa con una nuova ipotesi circolata ieri sera: le sei partite rinviate in questo weekend potrebbero essere recuperate tra sabato, domenica e lunedì, con il ventisettesimo turno pronto a slittare in blocco. Juventus-Inter finirebbe così a lunedì 9 marzo, a porte aperte. Ma è scontro totale tra l'Inter e la Lega Calcio per le modalità con cui è stato deciso il rinvio.