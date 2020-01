PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Napoli, 95mln per la rivoluzione. Preso Petagna per giugno"

"Napoli, 95mln per la rivoluzione. Preso Petagna per giugno" si legge in prima pagina sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Fatta anche per la punta della Spal. Una vera e propria rifondazione da parte del presidente. Ma si parla anche di Inter, che batte la Fiorentina in Coppa Italia, e di Juve, con il quotidiano che lancia l'allarme: non subiva un gol a partita dai tempi di Delneri.