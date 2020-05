PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Ronaldo è tornato! Il calcio si sposta al Sud?"

"Ronaldo è tornato! Il calcio si sposta al Sud?" sono alcuni dei titoli in prima pagina sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il portoghese della Juve è rientrato in Italia, di spalla Lukaku e l'Inter, l'idea campionato al Sud per ridurre i rischi, a destra il futuro sospeso di Ibrahimovic e in primo piano il ricordo di Superga a 71 anni (ieri) dalla tragedia del Grande Torino.