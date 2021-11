PRIMA PAGINA - Cds Campania: "ADL gela Insigne: non forzo nessuno, deve decidere"

ADL gela Insigne, titola l'edizione campana del Corriere dello Sport in merito alle dichiarazioni del presidente del Napoli che ha dichiarato di attendere la risposta di Lorenzo: "Non forzo la mano, se non vuole restare ce ne faremo una ragione". La trattativa è nella fase decisiva: "Lasciamo a lui la scelta e agiremo di conseguenza". In taglio centrale la Juventus con "Cuadrado con le unghie" ed in basso il derby "che decide chi corre per lo Scudetto".