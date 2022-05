PRIMA PAGINA - CdS Campania: “Allan: Il mio Napoli meritava lo scudetto"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con l'intervista all'ex azzurro Allan.

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con l'intervista all'ex azzurrro Allan: "Il mio Napoli meritava lo scudetto". Di spalla l'editoriale del direttore su Carlo Ancelotti: "Chi è grande non smette mai di esserlo". In taglio basso spazio al mercato dei nazionali di Mancini: "Nazionale, quattordici sul mercato. Da Scamacca a Bastoni, mezza Italia è in vendita".