PRIMA PAGINA - Cds Campania: ”Aurelio, prendilo”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la trattativa Napoli-Sassuolo per Raspadori: ”Aurelio, prendilo. L'offerta per il gioiello è di 30 milioni, il Sassuolo ne chiede 5 in più. Raspadori-Napoli, ci siamo: è tutto in mano a De Laurentiis. Il presidente prepara l'inconntro con Carnevali: decisivo l'aspetto relativo ai termini di pagamento. Kepa più vicino". In taglio alto le milanesi: "Due big in bilico, Inzaghi trema". "C'è De Ketelaere: il Milan in festa". In taglio basso la Roma: "Wijnaldum alla Roma: è fatta". Spazio anche alla Juventus e all'infortunio di Pogba: "Caso Pogba: la decisione slitta a oggi".