PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Ci crede Napoli”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il calore dei tifosi del Napoli che riempiranno lo stadio Maradona

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il calore dei tifosi del Napoli che riempiranno lo stadio Maradona: “Ci crede Napoli. Pubblico da record al Maradona: sette partite per realizzare il sogno. Scudetto: l'amore di 54.000 tifosi per battere la Fiorentina. La fantasia di Insigne e Politano per lanciare Osimhen. Spalletti carica: 'Qui nessuno si nasconde: noi vogliamo il primo posto'". Al centro spazio alle due milanesi: "L'Inter stende il Verona. Esame Torino per il Milan". Di spalla il successo della Juve: "De Ligt-Vlahovic: Cagliari ribaltato".