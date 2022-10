PRIMA PAGINA - CdS Campania: ”Come te non c'è nessuno"

"Con tredici gol Spalletti si gode l'attacco più forte della Champions: dalla rivoluzione è nato un capolavoro".

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione di oggi, apre in prima pagina con il record del Napoli in Champions League: ”'Come te non c'è nessuno. Con tredici gol Spalletti si gode l'attacco più forte della Champions: dalla rivoluzione è nato un capolavoro. I messaggi di una città innamorata".