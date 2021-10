PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Da vero Napoli"

"Da vero Napoli", titola così in prma pagina il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi. "Gli azzurri in casa della Fiorentina per restare a punteggio pieno (ore 18). Spalletti cerca la settima perla: 'Sarà dura, sono forti'. Dopo lo scivolone in Europa tornano in campo i titolari. Nodo Coppa d'Africa, dal tecnico assiste a DeLa: 'Le Nazionali devastano i club". In taglio basso spazio al posticipo tra Atalanta e Milan: "Milan, esame Gasp senza Ibra".