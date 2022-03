PRIMA PAGINA - CdS Campania: "E' l'ora dei duri"

"Spalletti scuote il Napoli per la volata: non farà sconti a nessuno".

"E' l'ora dei duri", titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi. "Spalletti scuote il Napoli per la volata: non farà sconti a nessuno. Scudetto: si riparte da Verona, ma ci serve un altro spirito". In taglio basso spazio alla votazione per il nuovo presidente della Lega Serie A, in programma domani: "La Lega e il dovere di darsi una guida".