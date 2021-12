PRIMA PAGINA - Cds Campania: “E’ un Napoli senza limiti”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la situazione infortuni in casa Napoli e l'imoegno di giovedì contro il Leicester: “E’ un Napoli senza limiti. Euroleague, giovedì la sfida decisiva con una squadra tutta nuova. Spalletti e sedici superstiti per lo spareggio con il Leicester. Attesa per Manolas: se non supera il test avanti con il 3-4-3. Demme in regia tra Elmas e Zielinski. Lobotka fuori 20 giorni". In taglio alto l'impegno in Champions di Inter e Milan: "L'Europa siamo noi". Al centro l'arresto di Massimo Ferrero: "Bancarotta: Ferrero arrestato. Il presidente lascia la Samp, club non coinvolto". Sulla sinistra il pareggio tra Cagliari e Torino.