PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Gattuso nei guai: gioca Maksimovic con Manolas”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania, apre in prima pagina con le cattive notizie in casa Napoli dopo i tamponi positivi di Ghoulam e Koulibaly: “Napoli ripiomba nell’incubo Covid. Positivo anche Koulibaly: salta il Genoa, in dubbio per la Juve". In difesa Gattuso dovrà schierare la coppia formata da Manolas e Maksimovic: "Gattuso nei guai: perde il leader. Gioca Maksimovic vicino a Manolas". In taglio alto si parla del successo dell'inter di Conte contro la Fiorentina: "L'Inter vola in testa con Barella e Perisic".