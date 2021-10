PRIMA PAGINA - CdS Campania: "I ballottaggi di Spalletti"

"I ballottaggi di Spalletti", apre così in prima pagina il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi. "Quattro mosse per blindare il primo posto: il turnover diventa decisivo. Da Ospina-Meret a Zielinski-Elmas: Lucio progetta le staffette. Sette partite in ventuno giorni tra campionato ed Europa League. Alternanza anche per Politano-Lozano e Rrahmani-Manolas".