PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Insigne, ci conto"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con le dichiarazioni di Spalletti rilasciate durante l'incontro in piazza con i tifosi a Dimaro: "Insigne, ci conto". Spalletti ottimista sul rinnovo di Lorenzo e blocca Koulibaly: "E mi incateno per trattenere Koulibaly". In taglio basso le rassicurazioni di Lotito a Sarri per il mercato della Lazio: "Pronto a fare altri acquisti".