PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Insigne e il Napoli: direzione scudetto"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il Napoli ed Insigne che attendono lo scontro di San Siro contro l'Inter: "Insigne e il Napoli: direzione scudetto. Lorenzo ha un obiettivo: eliminare l'inter dalla corsa al primo posto. Il fantasista vuole cancellare la delusione di Belfast: dal feeling con Spalletti al 4-3-3. Domenica a San Siro ritrova Politano e Osimhen, ancora in gol nella Nigeria". A centro pagina le dichiarazioni del ct azzurro Mancini in vista dei playoff: "Senza infortuni ce la giochiamo, eviterei Ronaldo".