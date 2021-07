PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Insigne, il grande gelo”

“Insigne, il grande gelo”, il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il futuro del capitano del Napoli. "Napoli: altro rinvio per il rinnoovo, cresce la preoccupazione dei tifosi. DeLa e l'agente di Lorenzo a Castel Volturno, ma vince il silenzio. Trattativa bloccata: il contratto scade nel 2022. Lunedì il capitano in gruppo: forse vedrà il presidente durante il ritiro di Castel di Sangro". Sulla destra spazio alla nuova Roma di Mourinho, mentre in taglio alto si parla di Olimpiadi.