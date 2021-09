PRIMA PAGINA - CdS Campania - Lucio: "Napoli non ti cambio"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre con le dichiarazioni di Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Leicester: "Napoli non ti cambio. Impatto forte, turnover ridotto al minimo". A centro pagina spazio alle sconfitte in Champions di Mila e Inter: "Milano a mani vuote". In taglio basso spazio alle dichiarazioni del ad della Salernitana Marchetti: "Salerno, rialzati".