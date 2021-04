PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Napoli, conta solo vincere”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la corsa Champions del Napoli: “Napoli, conta solo vincere". In alto la Juventus: "Dybala non è pronto. Il suo sinistro sì". A lato il progetto Uefa: "Giocatori vaccinati agli Europei". In taglio basso la corsa Scudetto e la vittoria del Milan: "Pioli torna a correre, oggi tocca a Conte".