PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Napoli, gioca il Re"

"Napoli, gioca il Re", apre così in prima pagina il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi: "Napoli, gioca il Re. Rientrato oggi Koulibaly, vuole esserci contro l'Inter. Dopo il trionfo in Coppa d'Africa, Kalidou in campo per lo scudetto. Spalletti non alcun dubbio sull'impiego del difensore: c'è la sfida con Dzeko. Meno speranze per Anguissa: Lobotka in splendide condizioni".