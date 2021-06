PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Napoli, l'impronta di Spalletti"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la costruzione del nuovo Napoli di Spalletti: "Napoli, l'impronta di Spalletti. Il tecnico traccia la strada per centrare la Champions". Di spalla spazio al calciomercato: "Su Gigio l'affondo del Psg. Si tratta a oltranza, chiusura vicina". "Belotti, la Roma rilancia. Il club giallorosso alza l'offerta per il centravanti: pronti 20 milioni".