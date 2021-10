PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Napoli, non fermarti"

Il Corriere dello Sport, nella prima pagina della sua edizione Campania di oggi apre con il Napoli atteso dalla sfida di domani col Bologna: "Napoli, non fermarti. A San Siro i rossoneri battono il Torino e si portano a +3 sugli azzurri. L'1-0 impone un solo risultato: la vittoria sul Bologna. Domani sera al Maradona per rispondere al gol di Giroud e agganciare Pioli in vetta. Spalletti prapara le mosse: Lozano insidia Politano. Scudo Anguissa".