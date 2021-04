PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Napoli, Rino scalda Lozano e Mertens”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la sfida tra Napoli e Lazio in programma giovedì sera: “Napoli, Rino scalda Lozano e Mertens”. "Subito fuori", l'Uefa pronta ad escludere i fondatori della Superlega dalla Champions e dalla Europa League. Sulla destra il nuobo format della SuperChampions, dell'Europa League e della Confederations. Al centro l'esito della riunione in Lega: "Lite in Lega. Juve, Inter e Milan: Vogliamo restare in Serie A".