PRIMA PAGINA - CdS Campania: “Napoli su Lo Celso"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con una bomba di mercato: "Napoli su Lo Celso. Piace la mezzala del Tottenham. Chiesto l'argentino. Pari in rimonta contro l'Adana di Balotelli". Di spalla si legge: "Il giocatore non rientra nei piani di Conte ma il primo obiettivo resta Barak. Navas o Kepa per la porta. Presentate le nuove maglie".