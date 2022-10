PRIMA PAGINA - CdS Campania: ”'O sole nostro"

"Anguissa e Kvara in un primo tempo da urlo: il Napoli illumina il campionato (3-1)".

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la vittoria del Napoli al Maradona contro il Torino: "'O sole nostro. Anguissa e Kvara in un primo tempo da urlo: il Napoli illumina il campionato (3-1). Doppietta del centrocampista camerunense e quinto gol in A del georgiano: Spalletti stende un Toro mediocre ma ruvido e vola in testa da solo in attesa dell'Atalanta".