PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Osi, due turni: rabbia Napoli"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la squalifica a Victor Osimhen: "Osi, due turni: rabbia Napoli. Clamoroso verdetto: Victor fuori contro Genoa e Juve. Per il giudice ha dato uno schiaffo: ricorso del club". In taglio basso spazio al colpo della Fiorentina a centrocampo: "Torreira c'é: festa Viola".