PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Osi, sfida Scudetto”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la sfida di San Siro tra Inter e Napoli: “Osi, sfida Scudetto. Non segna in A dal 17 ottobre: domani a San Siro deve trascinare il Napoli. Torna dopo le magie con la Nigeria: ora vuole affondare l'Inter. Un gol per restare in testa e andare a +10 su Inzaghi. Ma c'è un tabù da sfatare: l'ultimo bomber di DeLa a colpire i nerazzurri a Milano è stato Cavani". Spazio anche a Lazio- Juventus: "Lazio-Juve: una sfida elettrica".