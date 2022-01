PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Osimhen è guarito"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il ritorno all'attività del centravanti azzurro: "Osimhen è guarito. Via libera dai medici: 'Può allenarsi'. Frattura al volto ricomposta: al Dall'Ara va in panchina?". A centro pagina spazio alla Salernitana, alla ricerca di un nuovo assetto tecnico: "Sabatini lo chiama, ma Gattuso dice no. Via il ds Fabiani".