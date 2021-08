PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Osimhen: ecco la difesa"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il ricorso del Napoli per la squalifica al suo centravanti: "Osimhen: ecco la difesa. Il Napoli impugna i due turni. La società chiederà che l'arbitro Aureliano sia ascoltato. 'Non è stato uno schiaffo ma un gesto per divincolarsi da Heymans'". A centro pagina spazio al nuovo acquisto dell'Inter: "Correa a Milano: già oggi in campo".