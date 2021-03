PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Osimhen, scatto per il quarto posto"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, dedica l'apertura della prima pagina a Victor Osimhen: "Osimhen, scatto per il quarto posto. Napoli, è l'ora del centravanti da 70 milioni. Dopo il gol al Bologna può sorpassare Mertens nelle gerarchie e giocare dall'inizio contro il Milan". In basso spazio al flop della Juventus in Champions League: "Pirlo l'incompiuto, la notte più amara".