PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Scommetto su Lucio"

Il Corriere dello Sport, nell'edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con le dichiarazioni di ADL in confernza stampa: "Scommetto su Lucio. Spalletti ci porterà in Champions. Ormai nessuno è incedibile. Vedrò Insigne". A centro pagina spazio alle designazioni arbitrali per i quarti di Euro 2020: "E dopo l'inglese Rosetti ci dà lo sloveno. Sarà Vincic (connazionle di Ceferin) ad arbitrare Italia-Belgio".