PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Soluzione Zielinski”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la soluzione interna a cui pensa Spalletti dopo il ko di Demme: “Soluzione Zielinski. Da mezzala a play: consegnate al polacco le chiavi del nuovo Napoli. Spalletti lo sposta nel ruolo di regista dopo il ko di Demme. Con Ancelotti si era distinto in questa posizione: può imporsi". Al centro la Juventus e l'arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo: "CR7 show e mistero". In alto i successi dell'Italia alle Olimpiadi ti Tokyo: "Italia argento vivo". In basso la Serie A che è contraria alla riapertura degli stadi al 50%.