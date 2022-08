PRIMA PAGINA - CdS Campania: “Spalletti frena"

"Gli ingaggi ridotti ci penalizzano, dobbiamo rinunciare a fette di mercato'".

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la preoccupazione di Luciano Spalletti per il mercato del Napoli: "Spalletti frena. I top club sono più avanti'. Ma oggi può arrivare Kepa". Di spalla si legge: "Gli ingaggi ridotti ci penalizzano, dobbiamo rinunciare a fette di mercato'. A Roma l'incontro per il portiere spagnolo del Chelsea".