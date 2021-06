PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Spalletti sceglie Meret. Ospina via, c'è Consigli"

“Spalletti sceglie Meret. Ospina via, c'è Consigli" .Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con le manovre di mercato del Napoli. Spazio anche all'eurogol di Schick con la maglia della Repubblica Ceca: "Schick come Diego". In alto il futuro di Cristiano Ronaldo: "Ronaldo si smarca. CR7 torna in campo e gela la Juve. Resto o vado via, sarà per il meglio". Si parla anche della Spagna che non è riuscita a superare la Svezia.